  • BIST 1.441
  • Altın 498,658
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

» »
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 2 saatlik bir sükunetin ardından, yeniden bombaladı.
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı.

Saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail askerleri Batı Şeria’nın birçok şehrinde Filistinlilere müdahale etti13 Mayıs 2021 Perşembe 20:30
  • İsrail’in Gazze’ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü13 Mayıs 2021 Perşembe 15:30
  • ABD ve AB’den İsrail'e "sivil ölümler" uyarısı13 Mayıs 2021 Perşembe 14:00
  • ABD'li Havayolu Şirketleri Tel Aviv'e uçuşları iptal etti13 Mayıs 2021 Perşembe 11:49
  • ABD ve AB’den İsrail'e "sivil ölümler" uyarısı13 Mayıs 2021 Perşembe 11:20
  • İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den iç savaş uyarısı13 Mayıs 2021 Perşembe 10:54
  • İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti, Hamas "karşılığı tüm Siyonist varlığa yayacağız" dedi: 69 Filistinli, 7 İsrailli hayatını kaybetti13 Mayıs 2021 Perşembe 09:30
  • İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı 65'e yükseldi12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:37
  • İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli daha şehit oldu!12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:34
  • Gazzeliler, İsrail'in saldırılarını anlatıyor: 'Burada güvenli bir yer yok, evde oturup dua ediyoruz'12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti