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İsrail, Gazze'yi karadan ve havadan vurmaya devam etti; hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100'ü aştı

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Dünyanın büyük bir bölümü bölgede gerilimin düşürülmesi çağrısı yaparken İsrailli askerler havadan ve karadan Gazze'ye yönelik çok büyük bir operasyon başlattı.
İsrail, Gazze'yi karadan ve havadan vurmaya devam etti; hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100'ü aştı

Ordunun ağır silahlı uçaklar, tank ve havan topları kullandığı belirtildi. 

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü cuma sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada gece yarısından sonra 160 savaş uçağının Gazze'ye 450 bomba ve belirlenen hedeflere 150 füze attığını belirtti. Sözcü ayrıca Hamas'a ait bir droneun düşürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan çarşamba gecesi Lübnan'dan İsrail'in kuzey kıyısına 3 roket fırlatıldı. Bloomberg, bu durumun Lübnan'daki İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında da bir savaş alanı oluşması ihtimali yarattığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yapılan saldırı ile ilgili Facebook paylaşımında, "Hamas'a çok ağır bir fatura keseceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Henüz son sözümüzü söylemedik ve bu mücadele gerektiği sürece devam edecek" yazdı.

Perşembe günü ölü sayısı da tırmanmaya devam etti. Sürecin başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 100'ü geçtiği belirtildi. Hamas'ın attığı roketler sonucunda 7 de İsrailli hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pazar günü bir acil durum toplantısı gerçekleştirilmesine karar verdi. 

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