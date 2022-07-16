İsrail, Gazze’yi vurdu

ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaretten bir gün sonra, İsrail ve Gazze arasında tansiyon yükseldi.
Gazze'den atılan roketlere İsrail hava saldırısıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, dün gece Gazze'de Hamas'ın roket üretim tesisinin vurulduğunu duyurdu.
İsrail'de de açık alana düşen roketler nedeniyle sınırda gece boyunca sirenler çaldı. Bir roketin hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.
Biden’ın İsrail ve Batı Şeria’ya yaptığı ziyaret Gazze’de protestolara yol açmıştı.
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