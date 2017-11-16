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İsrail Genelkurmayı'ndan Suudi basınına ilk demeç: Hazırız

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İsrail Genelkurmayı'ndan Suudi basınına ilk demeç: Hazırız
İran, diplomatik ilişkisi bulunmayan İrail ve Suudi Arabistan arasında bir ilk yaşanmasına 'vesile oldu.

Bir İsrail genelkurmay başkanı ilk kez Suudi basınına konuştu. İran'ın 'Şii hilali' planını gerekçe gösteren ve yeni ittifak arayışında olduklarının sinyalini veren Eisenkot'un özellikle ılımlı Arap ülkelerine seslenmesi de dikkat çekti.

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri’nin istifası ve Yemen topraklarından balistik füze fırlatılması sonrası yeni bir gerilim dönemine giren İsrail- İran- Suudi Arabistan ilişkilerinde emsal niteliğinde bir açıklama geldi.

İlk kez bir İsrail genelkurmay başkanı, diplomatik ilişkilerin bulunmadığı Suudi Arabistan’dan bir yayın organına mülakat verdi. Riyad merkezli Alaf gazetesine konuşan Tümgeneral Gadi Eisenkot, ülkesinin İran’la ilgili istihbarat paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

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