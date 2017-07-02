İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait savaş topunu vurdu

İsrail ordusunun, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen havan mermilerine karşılık, Golan'daki Suriye rejimine ait savaş topunu vurduğu bildirildi.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde, ismi açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail ordusunun, Suriye'den atılan 2 havan mermisine karşılık olarak Suriye rejiminin Golan Tepeleri'ndeki savaş topunu hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Suriye makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün Suriye'den atıldığı öne sürülen havan mermilerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine düşmesinin ardından Suriye rejimine uyarıda bulunmuştu.

Ordu Sözcüsü Ronen Manelas, yaptığı yazılı açıklamada, "Sınıra yönelik ihlallerden Suriye rejimini sorumlu tutan İsrail, buna uygun karşılığı verecektir. İsrail, Suriye'deki iç savaşa müdahil olmama siyaseti izliyor fakat egemenliğimizin hiç bir şekilde ihlal edilmesine razı olmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye 4 kez saldırı düzenledi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten ise kaçınıyor.