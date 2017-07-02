 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 43 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 43 °C
  • Güzelyurt 40 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait savaş topunu vurdu

» »
İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait savaş topunu vurdu
İsrail ordusunun, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen havan mermilerine karşılık, Golan'daki Suriye rejimine ait savaş topunu vurduğu bildirildi.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde, ismi açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail ordusunun, Suriye'den atılan 2 havan mermisine karşılık olarak Suriye rejiminin Golan Tepeleri'ndeki savaş topunu hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Suriye makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, dün Suriye'den atıldığı öne sürülen havan mermilerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine düşmesinin ardından Suriye rejimine uyarıda bulunmuştu.

Ordu Sözcüsü Ronen Manelas, yaptığı yazılı açıklamada, "Sınıra yönelik ihlallerden Suriye rejimini sorumlu tutan İsrail, buna uygun karşılığı verecektir. İsrail, Suriye'deki iç savaşa müdahil olmama siyaseti izliyor fakat egemenliğimizin hiç bir şekilde ihlal edilmesine razı olmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye 4 kez saldırı düzenledi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten ise kaçınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs açıklarında "kruz füzesiyle" eğitim!30 Haziran 2017 Cuma 10:22
  • Bağdadi’nin hilafet ilan ettiği cami ele geçirildi29 Haziran 2017 Perşembe 13:09
  • "Rakka'da 173 sivil öldü"29 Haziran 2017 Perşembe 12:58
  • Suriye’de hava saldırısı: 30 ölü29 Haziran 2017 Perşembe 11:47
  • Yemen'deki olaylar29 Haziran 2017 Perşembe 09:29
  • Koalisyon uçakları IŞİD hapishanesini vurdu28 Haziran 2017 Çarşamba 13:18
  • Mısır’dan Libya sınırına hava saldırısı!28 Haziran 2017 Çarşamba 13:12
  • Pakistan’da devrilen petrol tankeri..ölü sayısı 157'ye yükseldi28 Haziran 2017 Çarşamba 11:36
  • BM: "Yemen'deki insani durumun tarifi imkansız. Parmakları tetikte olanların öncelikle çatışmaları bırakması gerek”28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
  • Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı: 2 yaralı var28 Haziran 2017 Çarşamba 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti