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İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Nablus ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

İsrail güçleri evlere sık sık baskın düzenliyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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