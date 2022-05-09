İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Tulkerm yakınlarındaki Hirbet Cibara bölgesindeki bir Filistinliye ateş açıldığını ve bu kişinin daha sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Mahmud Sami Halil İram isimli Filistinli, Cibara kontrol noktası yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde de Filistinlinin Gazzeli olduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.