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İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki 3 evi yıktı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da inşaat halindeki 3 evi yıktı, yıkıma tepki gösterenlere müdahale ederek 1 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki 3 evi yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Sa'ir beldesine iş makinalarıyla baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında Caradat ailesine ait yapım aşamasındaki 3 evin yıkıldığı ifade edildi.

Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak gösterildiği, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı kaydedildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin yıkıma tepki gösterenlere ses bombasıyla müdahale ettiğini, 1 Filistinlinin de gözaltına alındığını aktardı.

İsrail, geçen yıl 500'den fazla ev ve iş yerini yıktı

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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