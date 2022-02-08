İsrail Güçleri İşgal Altindaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

Bakanlıktan Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı bir kişinin araca ateş açtıktan sonra koştuğu görüldü.

İsrail'den açıklamada

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin, Nablus çevresinde "bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Benny Gantz da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "hücreyi ortadan kaldıran (iç istihbarat teşkilatı) Şin-Bet'i ve Savunma Bakanlığı'nı takdir ettiğini" belirtti.