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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

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İsrail güçleri ile Mescid-i Aksa'daki Filistinli gençler arasında sabah 6.30 sıralarında çatışma çıktı.
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri ile Mescid-i Aksa'daki Filistinli gençler arasında sabah 6.30 sıralarında çatışma çıktı. Filistin Kızılayı, çatışmalarda 67 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistinliler ile baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.

İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ,ses bombası ve coplarla müdahale etti.

Gözaltına alınanlar oldu.

Filistin medyasına göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırısında bir çok kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı da 67 kişinin yaralandığını, Kudüs'teki tüm ambulans ekiplerinin uyarıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin Mescid-i Aksa yakınlarındaki binaların çatılarına tırmandığına dikkat çekti.

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