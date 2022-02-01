İsrail Güçleri, Öldürdükleri Filistinlinin Apartman Dairesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Ebu Şıhaydem ailesinin avukatı Mithat Diybe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir İsrail polis gücünün Ebu Şıhaydem’in evini yıkmak üzere Şuafat Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini belirtti.

Diybe, İsrail polislerinin, Ebu Şıhaydem’in evinin bulunduğu apartmanın kapılarını kırdıktan sonra içeri girdiğini ve dairenin duvarlarını içeriden kırarak oturulamaz hale getirdiğini kaydetti.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, büyük bir polis ve asker gücünün İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Ebu Şıhaydem’in evini yıkma kararını uygulamak üzere Şuafat Kampı’na intikal etmek üzere geldiği bildirildi.

Açıklamada, yıkıma 150 polisin katıldığına vurgu yapılarak, söz konusu dairenin, içinde birkaç dairenin bulunduğu bir apartmanda olduğu için yıkımın sınırlı yapıldığı ve dairenin kapatıldığı kaydedildi.



İsrail ordusu, 3 Ocak’ta Ebu Şıhaydem'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Kampı'nda bulunan evi hakkında yıkım kararı almıştı.



Ebu Şıhaydem ailesi avukatının yıkıma itirazı İsrail Yüksek Mahkemesi'nce reddedilmişti.



Ebu Şıhaydem, Kasım 2021'de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlemiş, olayda bir Yahudi yerleşimci hayatını kaybetmişti. İsrail güçleri de silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ebu Şıhaydem'i vurarak öldürmüştü.



İsrail saldırıyla ilgili Hamas'ı suçlamış, Hamas da olayı üstlenmişti. İsrail makamları Ebu Şıhaydem'in cenazesini hala ailesine teslim etmedi.



İsrail'in "saldırı düzenlediği öne sürülen Filistinlilerin" evlerini yıkma kararına, insan hakları örgütleri "suçun şahsiliği ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.