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İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı: 93 Filistinli yaralandı

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Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlendi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesinde 93 Filistinli yaralandı.
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı: 93 Filistinli yaralandı

Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlendi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesinde 93 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Nablus’a bağlı Beyta beldesi ile Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 23'ü gerçek, 70'i de plastik mermiyle olmak üzere 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında 1 sağlıkçı da bulunuyor

Açıklamada ayrıca plastik mermiyle yaralananlar arasında Filistin Kızılayında gönüllü olarak görev yapan bir sağlık çalışanının da bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde çok sayıda göstericinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in saldırgan politikası sürüyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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