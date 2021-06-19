  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

» »
Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler, kentin güneyindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi.
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

İsrail güçleri, Filistinli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Yaşanan olaya ilişkin Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1’i ağır 353 Filistinlinin yaralandığı, müdahale sırasında ayrıca 2 ambulansın da zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve bu yerlerde ise 450 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deyrizor’da İran Devrim Muhafızları Üssüne Hava Saldırısı: 3 Ölü, 4 Yaralı15 Haziran 2021 Salı 21:28
  • İsrail'de Kapalı Alanlarda da Maske Takma Zorunluluğu Kaldırıldı15 Haziran 2021 Salı 16:51
  • Nato: Türkiye, Abd Gibi Nato Ülkeleri Afganistan İçin Diyalog Halinde14 Haziran 2021 Pazartesi 20:05
  • İsrail’de Netanyahu Dönemi Sona Erdi14 Haziran 2021 Pazartesi 18:23
  • Dünya basınında bugün | "Kırılgan koalisyon Netanyahu'nun iktidarına son verdi"14 Haziran 2021 Pazartesi 12:21
  • İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi14 Haziran 2021 Pazartesi 08:55
  • İsrail'de yeni dönem!13 Haziran 2021 Pazar 21:16
  • Lübnan’da Ekonomik Kriz ve Hayat Pahalılığı Protesto Edildi13 Haziran 2021 Pazar 20:26
  • İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek koalisyon güven oylaması bugün13 Haziran 2021 Pazar 11:38
  • Dünyada bir ilk: İsrail hayvan kürkü ticaretini yasakladı13 Haziran 2021 Pazar 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti