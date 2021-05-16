İsrail, Hamas liderinin Gazze'deki evini yıktığını iddia ediyor

İsrail Savunma Güçleri (IDF), Filistinli militan grup lideri Hamas'ın Gazze'deki evinin yıkıldığını söyledi. İsrail jetleri, Hamas'ın roket bombardımanına tepki olarak Filistin enklavını bombalamaktadır.

IDF sözcüsü Tuğgeneral Hidai Zilberman İsrail medyasına, ordunun Han Yunus kasabasında yaşadığı söylenen Hamas lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini hedef aldığını doğruladı.

El Cezire, Sinwar’ın evinin saldırıya uğradığını doğrulayan bir Hamas TV kanalına atıfta bulundu. IDF ayrıca bir başka kıdemli Hamas üyesi olan erkek kardeşinin evini de vurdu, ancak ikisinin aynı evi paylaşıp paylaşmadığı net değil. Baskın sırasında Sinwar'ın evde olup olmadığı da bilinmiyor.

Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail'in bir gecede gerçekleştirdiği hava saldırılarında çoğu sivil olmak üzere sekiz kişi öldü ve 45 kişi yaralandı.

Hamas aynı dönemde İsrail'e 130'dan fazla roket attı. Kudüs Postası'na göre roketlerden veya şarapnelden yaralanan olmadı, ancak bomba sığınaklarına koşarken 10 kişi yaralandı.

The #Israel Air Force struck the home of #Hamas leader Yahya Sinwar and his brother as Palestinian terror groups in #Gaza fired rockets towards central Israel overnight.



Read the full report by @AAhronheim here: https://t.co/4TaWXSeGMS



Video Credit: IDF Spokesperson's Unit. pic.twitter.com/HgFALVf5Tq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 16, 2021

Hamas ve diğer militan gruplar, Pazartesi gününden bu yana İsrail'in güney ve orta bölgelerindeki şehirlere yaklaşık 2.900 roket fırlattı. Mermilerin çoğu İsrail'in Iron Dome füze savunma sistemi tarafından havada imha edildi, ancak diğerleri yerleşim alanlarına çarparak en az 10 kişiyi öldürdü ve birçoğunu sığınaklarda saklanmaya zorladı. En son kurban, Tel Aviv'in banliyölerinden Ramat Gan'da yaşayan 55 yaşındaki bir adamdı ve apartman dairesinde şarapnel sonucu yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de çok sayıda hedefi bombalayarak roket yağmuruna karşılık verdi. IDF, yalnızca Hamas görevlilerini ve altyapılarını hedef aldığını savunurken, Gazze'den gelen raporlar, geçen hafta İsrail hava saldırılarında 47 çocuğu ve 29 kadını kandıran 174 Filistinlinin öldürüldüğünü söylüyor.

Cumartesi günü İsrail jetleri, AP, Al Jazeera ve Middle East Eye dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarının ofislerinin yanı sıra apartmanların bulunduğu yüksek bir binayı dümdüz etti. İşgalciler, baskın öncesinde IDF'den bir uyarı aldı ve güvenli bir yere kaçmayı başardılar. Saldırı, medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından şiddetle eleştirildi.