İsrail, Hamas liderinin Gazze'deki evini yıktığını iddia ediyor

İsrail Savunma Güçleri (IDF), Filistinli militan grup lideri Hamas'ın Gazze'deki evinin yıkıldığını söyledi. İsrail jetleri, Hamas'ın roket bombardımanına tepki olarak Filistin enklavını bombalamaktadır.

IDF sözcüsü Tuğgeneral Hidai Zilberman İsrail medyasına, ordunun Han Yunus kasabasında yaşadığı söylenen Hamas lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini hedef aldığını doğruladı.

El Cezire, Sinwar’ın evinin saldırıya uğradığını doğrulayan bir Hamas TV kanalına atıfta bulundu. IDF ayrıca bir başka kıdemli Hamas üyesi olan erkek kardeşinin evini de vurdu, ancak ikisinin aynı evi paylaşıp paylaşmadığı net değil. Baskın sırasında Sinwar'ın evde olup olmadığı da bilinmiyor.

Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail'in bir gecede gerçekleştirdiği hava saldırılarında çoğu sivil olmak üzere sekiz kişi öldü ve 45 kişi yaralandı.

Hamas aynı dönemde İsrail'e 130'dan fazla roket attı. Kudüs Postası'na göre roketlerden veya şarapnelden yaralanan olmadı, ancak bomba sığınaklarına koşarken 10 kişi yaralandı.

