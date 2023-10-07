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İsrail, Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası ‘savaş durumu alarmı’ ilan edip Gazze’ye saldırılar düzenledi

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi.
İsrail, Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası ‘savaş durumu alarmı’ ilan edip Gazze’ye saldırılar düzenledi

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Yüzünün görülmediği bir videoda konuşan ed-Dayf, “Filistin halkı yeniden devrim yaptı ve bir devlet kurma projesine geri döndü…İsrail’in ihlalllerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı bir savaş başlattı" dedi.

Hamas savaşçılarının sürpriz bir saldırıyla İsrail’in güneyinde bazı yerleşim birimlerine girdikleri bildiriliyor.

İsrail, Hamas’ın roket saldırılarında en az bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Tel Aviv’de patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu ise “savaş durumu alarmı” ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere saldırı başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrailli sivillerin korunacağı ve Hamas’ın eylemlerinden dolayı ağır bir bedel ödeyeceği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Gallant ayrıca, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada başbakanın önümüzdeki saatlerde üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.

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