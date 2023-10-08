İsrail, Hamas’ın saldırısı sonrası bölgenin tüm kontrolünü sağlamaya çalışıyor

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği son yılların en büyük saldırısında en az 250 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli militan grup Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği son yılların en büyük saldırısında en az 250 kişi hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 1400'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, bölgenin tüm kontrolünü sağlamaya çalışıyor.

Hamas militanları, binlerce roketin atıldığı saldırılar esnasında Gazze'den İsrail'e geçti, çok sayıda asker ve sivili esir aldı.

"Aksa Tufanı" ismi verilen Hamas operasyonu sonrası İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi. Gazzeli yetkililere göre, bu saldırılarda 20'si çocuk en az 256 kişi öldü, 1800'e yakın kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, ülke güneyindeki 20 noktada kontrolü yeniden sağladığını, sekiz bölgede de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumartesi günkü Hamas saldırısı sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşman, hiç bilmediği bir bedel ödeyecek" dedi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Yüzünün görülmediği bir videoda konuşan ed-Dayf, “Filistin halkı yeniden devrim yaptı ve bir devlet kurma projesine geri döndü…İsrail’in ihlalllerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı bir savaş başlattı" dedi.

Filistinli militanlar, sınır çitlerini iş makinalarının yardımıyla devirdi ve İsrail tarafına geçti. Bazı fotoğraflarda Filistinlilerin tank da dahil olmak üzere askeri araçları ele geçirdiği görüldü.

Militanların dünyanın en güçlü sınırlarından birini nasıl aştığı belirsizliğini koruyor.

Gazze'den atılan füzelerden bazıları Tel Aviv ve Kudüs'e de isabet etti.

İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere saldırı başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrailli sivillerin korunacağı ve Hamas’ın eylemlerinden dolayı ağır bir bedel ödeyeceği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Gallant ayrıca, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "bu kara gün için intikamının büyük olacağını" söyledi.

"Hamas'ın saklandığı her yere ulaşılacağını" belirten Netanyahu, "Gazzeliler oralardan uzaklaşsın" dedi.

Filistinliler, Hamas'ın operasyonu sonrasında Gazze Şeridi'nde kutlama yaptı

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail saldırılarında Gazze'deki iki hastanede bir hemşirenin ve bir ambulans şoförünün öldüğünü duyurdu.

Hamas'ın yıllardır İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırı, Şabat gününde ve Çardaklar Bayramı’nın bittiği günün şafağında başladı.

Ülke çapında sirenler çalmaya başladı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "teröristlerin İsrail topraklarına farklı bölgelerden" sızdığını açıkladı.

Gazze'ye yakın kasabalarda yaşayan insanlar, militanların kasaba ve köylerine girdiğini ve evlerinde mahsur kaldıklarını bildirdi.

Gazze'ye 1,6 km uzaklıktaki Sderot kasabasından paylaşılan görüntülerde, siyah askeri giysiler giymiş, ağır silahlı Filistinli militanların bir kamyonetle dolaştığı görülüyor.

Hamas, İsrail ordusundan kıdemli askerlerin de aralarında olduğu 53 "savaş esirinin" alıkonulduğunu iddia etti.

Bir IDF sözcüsü, "askerler ve sivillerin" kaçırıldığını ve bazı askerlerin öldüğünü doğruladı, ancak bir üst düzey generalin kaçırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

IDF, Hamas'la 22 farklı bölgede çatıştıklarını ve militanların aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki Zikim'den deniz yoluyla İsrail'e girdiğini söyledi.