  • BIST 10063.02
  • Altın 3168.218
  • Dolar 35.7132
  • Euro 37.4927
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

İsrail, hava yolu şirketlerinin Baf’a uçuşlarını yasakladı

» »
İsrail, açıklamadığı güvenlik sebepleri nedeniyle, İsrail hava yolu şirketlerinin Baf Havalimanı’na uçuşlarını yasakladı. Rum yönetimi Yunan televizyonu ERT kaynaklı haberi doğruladı.
İsrail, hava yolu şirketlerinin Baf’a uçuşlarını yasakladı

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre İsrail’in iç güvenlikten sorumlu gizli servisi Shin Bet, İsrail havayolu şirketlerine, “açıklanamayacak güvenlik sebebiyle” yeni bir emre kadar Baf Havalimanı’na yapılacak bütün uçuşlarını iptal etme talimatı verdi.

Shin Bet’in bu olağanüstü talimatı üzerine El Al, Arkia ve İsrAir isimli havayolu şirketlerinin, Baf destinasyonuna uçuşlarını Larnaka Havalimanına kaydırdığı bilgisini ilettiği, bu bilgiyi “Kanal 12” isimli İsrail haber kanalının doğruladığı kaydedildi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis de bu sabah RİK Televizyonuna yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin, İsrail havayolu şirketlerinin planlı uçuşlarında güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapıldığını bildiğini söylemekle yetindi. “Bu birkaç gündür oluyor ve bu uçuşlar Larnaka yönünde devam ediyor.” ifadesini kullandı, daha fazla detay vermekten kaçındı.

Letimbiotis, Baf’a uçuşların olası bir terör eylemi nedeniyle mi yasaklandığı sorusuna karşılık “daha fazla sonuç çıkartılmamasını” isteyerek “Makamlarımız haberdardır, diğer şirketler (Baf’a) uçuşlarına normal şekilde devam ediyor” dedi.

TUS Air’in bugün Tel Aviv’den Baf’a yapacağı bir uçuşun iptal edildiği bilgisi de verildi.

İsrail İç Güvenlik Servisi’nin kararı İsrail medyasına, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin yayımladığı özel açıklamayla iletildi. Özel televizyon kanalı Kanal 12 web sitesinde, İsrail güvenlik yetkililerini kaynak göstererek “bu kararı gerekli kılan güvenlik gerekçeleri açıklanabilir değil” ifadesini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vatandaşlıklar konusunda ikinci beraat24 Ocak 2025 Cuma 12:39
  • Son on yılda 1500 kişi mazbatalarını ödemeyip hapis yattı24 Ocak 2025 Cuma 12:22
  • Afrikalı kadınlar Güney Kıbrıs’ta cinsel istismar mağduru23 Ocak 2025 Perşembe 15:22
  • Bayraktar Camisi'ne saldıran 21 yaşındaki Suriyeli tutuklandı!23 Ocak 2025 Perşembe 12:50
  • Amerikalılar Baf’taki hava üssü için Güney Kıbrıs’ta23 Ocak 2025 Perşembe 12:22
  • Larnaka Havaalanı'nda valizinde 11 kilogram tütün içeren 83 kutu bulundu: Kıbrıslı Türk tutuklandı23 Ocak 2025 Perşembe 10:34
  • Tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevi’nden video çekti, ortalık karıştı21 Ocak 2025 Salı 14:57
  • Gençler arasında başlayan bıçaklı kavga cinayet girişimine dönüştü20 Ocak 2025 Pazartesi 15:28
  • Güney Kıbrıs’ta kasım ayı ölüm oranı rekor kırdı20 Ocak 2025 Pazartesi 13:44
  • Gençler arasında başlayan bıçaklı kavga cinayet girişimine dönüştü20 Ocak 2025 Pazartesi 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti