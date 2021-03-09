  • BIST 1.549
  • Altın 419,426
  • Dolar 7,6045
  • Euro 9,0488
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

İsrail ile Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahası konusunda anlaşmaya vardı

» »
İsrail ve Güney Kıbrıs, birbirlerinin deniz yetki alanı sınırlarını ikiye ayıran doğalgaz rezervleri konusunda mutabakata vardı.
İsrail ile Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahası konusunda anlaşmaya vardı

İsrail ve Güney Kıbrıs, birbirlerinin deniz yetki alanı sınırlarını ikiye ayıran doğalgaz rezervleri konusunda mutabakata vardı.

İki ülkenin vardığı mutabakat, Akdeniz'in doğusundaki offshore rezervleri konusundaki kördüğümü çözme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Reuters'ın haberine göre; Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz ile doğalgaz rezervleri konusundaki sorunu çözmek için bir mutabakat oluşturduklarını ve mutabakatın ana hatlarının projeye dahil olan şirketlerle paylaşılacağını belirtti.

Pilides, "Mutabakat, hazırlanacak ortak bir metinle açıklanacak. Dokuz yıllık müzakerelerden sonra bu noktaya gelmekten mutluyuz" dedi.

Güney Kıbrıs sularındaki Afrodit doğalgaz sahasının küçük bir kısmı İsrail'in deniz yetki alanı sınırlarında kaldığı için bu sahanın gelişimi ertelenmişti. Afrodit doğalgaz sahası 2011 yılında keşfedilmişti.

Güney Kıbrıs, Afrodit doğalgaz sahasında keşif yapılması için Noble Energy, Shell ve Delek Drilling enerji şirketleriyle 2019 yılında 25 yıllık imtiyaz anlaşması imzalamıştı.

Afrodit sahasının bir bölümü İsrail deniz yetki alanı sınırlarında kaldığı için, İsrail sahadaki çalışmalar başlamadan önce kendisiyle Güney Kıbrıs arasında bir anlaşmanın yapılmasını şart koşmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Altın Pasaport” Tartışmaları Sürüyor08 Mart 2021 Pazartesi 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Önlemlerine Yönelik Protestolar Sürüyor08 Mart 2021 Pazartesi 12:24
  • Başpiskopos Hrisostomos “Etnik Yok Oluş” Uyarısı Yaptı08 Mart 2021 Pazartesi 10:45
  • Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 303 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu.07 Mart 2021 Pazar 22:03
  • AB,Güney Kıbrıs’ı altın pasaport konusunda uyardı07 Mart 2021 Pazar 19:34
  • Türkiye-Mısır ilişkileri Rumları panikletti07 Mart 2021 Pazar 17:04
  • Güney'de Maskeli Şahıslar Okula Saldırdı 4 Öğrenci Yaralandı06 Mart 2021 Cumartesi 15:45
  • Güney’de 162 Kişinin Narkotesti Pozitif06 Mart 2021 Cumartesi 15:15
  • DİSİ ile AKEL Arasındaki Tartışmalar Sürüyor06 Mart 2021 Cumartesi 14:31
  • Lefkoşa ara bölgeye dikenli tel!06 Mart 2021 Cumartesi 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti