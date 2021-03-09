İsrail ile Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahası konusunda anlaşmaya vardı

İsrail ve Güney Kıbrıs, birbirlerinin deniz yetki alanı sınırlarını ikiye ayıran doğalgaz rezervleri konusunda mutabakata vardı.

İsrail ve Güney Kıbrıs, birbirlerinin deniz yetki alanı sınırlarını ikiye ayıran doğalgaz rezervleri konusunda mutabakata vardı.

İki ülkenin vardığı mutabakat, Akdeniz'in doğusundaki offshore rezervleri konusundaki kördüğümü çözme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Reuters'ın haberine göre; Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz ile doğalgaz rezervleri konusundaki sorunu çözmek için bir mutabakat oluşturduklarını ve mutabakatın ana hatlarının projeye dahil olan şirketlerle paylaşılacağını belirtti.

Pilides, "Mutabakat, hazırlanacak ortak bir metinle açıklanacak. Dokuz yıllık müzakerelerden sonra bu noktaya gelmekten mutluyuz" dedi.

Güney Kıbrıs sularındaki Afrodit doğalgaz sahasının küçük bir kısmı İsrail'in deniz yetki alanı sınırlarında kaldığı için bu sahanın gelişimi ertelenmişti. Afrodit doğalgaz sahası 2011 yılında keşfedilmişti.

Güney Kıbrıs, Afrodit doğalgaz sahasında keşif yapılması için Noble Energy, Shell ve Delek Drilling enerji şirketleriyle 2019 yılında 25 yıllık imtiyaz anlaşması imzalamıştı.

Afrodit sahasının bir bölümü İsrail deniz yetki alanı sınırlarında kaldığı için, İsrail sahadaki çalışmalar başlamadan önce kendisiyle Güney Kıbrıs arasında bir anlaşmanın yapılmasını şart koşmuştu.