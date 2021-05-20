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"İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı"

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı.
"İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı"

İsrail basını, İsrail kabinesinin ateşkesi onayladığını bildirdi.

Yediot Aharonot gazetesi, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladığını yazdı.

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