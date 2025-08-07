  • BIST 10956.05
İsrail kabinesi Gazze'yi işgali oylamak için toplanıyor

İsrail'in güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nin tamamının askeri olarak işgal edilmesini oylamak üzere toplanıyor.
Birleşmiş Milletler, böylesi bir işgalin "felaket sonuçlara yol açma riski" taşıdığı uyarısında bulundu.

Topyekün işgale İsrail ordu yönetimi de karşı çıkıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesinin karar için toplanması öncesi "korkusuzca" tutumlarını belirtmeye devam edeceklerini söyledi.

Kabine toplantısı öncesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Netanyahu Gazze Şeridi'ni "ilhak etme" amacı taşımadıklarını, bölgeyi bir geçici yönetime devretmek istediklerini söyledi.

Güvenlik Konseyi'nde bu hafta başında konuşan BM yetkilisi Miroslav Jenča, böyle bir adımın "son derece endişe verici" olduğunu ve hem daha fazla Filistinlinin hem de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini savunmuştu.

İsrail medyasındaki haberlere göre, böylesi bir planı hayata geçirmek için on binlerce İsrail askerinin daha Gazze'ye gönderilmesi gerekecek.

Planla ilgili medyada çıkan haberlere göre, başlangıç olarak Gazze Şehri'nde tam kontrol sağlanacak, bir milyon kişi güneye gönderilecek.

İsrail ordusu, ayrıca Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarını ve rehinelerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kontrol altına alacak.

İsrail medyası, güvenlik kabinesinin Netanyahu'nun planını onaylamasının beklendiğini belirtiyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 5 Ağustos'ta Netanyahu ile yaptığı toplantıda işgal planına karşı çıktı.

Netanyahu ve ordu yönetimi arasında son plan nedeniyle gerilim yaşandığı da bildiriliyor.

Trump: 'İsrail'e kalmış bir şey'

ABD Başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili 5 Ağustos'ta konuştu.

Trump, İsrail'in Gazze'nin tamamını yeniden işgal etme planını destekleyip desteklemediği sorulduğunda, "Bu büyük ölçüde İsrail'e kalmış bir şey" yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'deki savaşı uluslararası alanda giderek daha fazla eleştiriyle karşılanıyor.

İsrail ablukası altındaki bölgede büyük bir kıtlık ve açlık yaşanıyor.

BM yetkilisi Jenča, Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesinin çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı:

"Bu durum, milyonlarca Filistinli için felakete yol açabilir ve Gazze'de kalan rehinelerin hayatını daha da riske atabilir."

Jenča ayrıca uluslararası hukuka göre Gazze'nin "gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve öyle kalması gerektiğini" söyledi.

İsrail ordusu, şu anda Gazze'nin yüzde 75'inde operasyonel kontrol sağladığını belirtiyor.

Ancak yeni plan, iki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı tüm bölgenin işgal edilmesini öngörüyor.

Söz konusu öneriler İsrail içinde de tartışmalı.

Bazı haberlerde, Genelkurmay Başkanı ve üst düzey askeri yetkililerin bu stratejiye karşı olduğu belirtiliyor.

İsrailli üst düzey bir yetkili ise bu duruma, "Eğer Genelkurmay Başkanı için bu kabul edilemezse, istifa etmeli" şeklinde yanıt verdi.

Rehinelerin aileleri ise böyle bir kararın rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğinden korkuyor. İsrail'e göre, Gazze'de hâlâ 49 rehine bulunuyor ve bunların 27'sinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Geçen hafta, Gazze Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana yiyecek eksikliği nedeniyle 89'u çocuk 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM'ye bağlı kuruluşlar, Gazze'de insan eliyle yaratılmış kitlesel bir açlık yaşandığını bildiriyor.

Bu ay içinde yetersiz beslenmeye bağlı onlarca ölüm rapor edildi.

İsrail ise daha önce Gazze'ye yardım girişine herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını ve bölgede "açlık yaşanmadığını" savunmuştu.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin ise rehin alındığı saldırının ardından İsrail Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan bir harekat başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

