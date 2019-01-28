  • BIST 102.640
  • Altın 220,809
  • Dolar 5,2782
  • Euro 6,0201
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İsrail kenevir ihracatına onay verdi: 6 ay içerisinde başlayacak

» »
İsrail hükümeti, tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere kenevir ihracatı yapılmasına onay verdi. İhracatın altı ay içerisinde başlaması bekleniyor.
İsrail kenevir ihracatına onay verdi: 6 ay içerisinde başlayacak

İsrail hükümeti, pazar günü yapılan kabine toplantısından tıbbi amaçlarla kullanılan kenevirin ihracat kalemleri arasına alınmasına yeşil ışık yaktı. İsrail meclisi, söz konusu yasayı Aralık ayında kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için kabinenin onayı gerekiyordu.

 

Altı ay içerisinde başlaması beklenen kenevir ihracatının İsrailli üreticiler için "yeni bir pazar oluşturması" hedefleniyor. İsrail Ekonomi Bakanlığı, kenevir ihracatının ülkede tarıma, araştırmaya, üretime ve istihdama katkı sağlayacağı tahmininde bulunuyor. Medyada yer alan haberlere göre, İsrail hükümeti ayrıca yasal kenevir ürünlerinin ihracatının yaklaşık bir milyar şekel (239 milyon euro) ek vergi geliri sağlayacağını tahmin ediyor.

İsrail ülke genelinde tıbbi amaçlarla kullanılan kenevirin üretimi ve bu konulardaki araştırmalar konusunda dünya genelinde iyi bir konuma sahip. Kenevir İsrail'de sara, parkinson ve crohn hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Tıp dünyasında kenevir ürünlerinin ağrı kesici özelliğinden de faydalanılıyor.

ALMANYA'DA 2017'DEN BERİ YASAL

Almanya'da da 2017 yılından bu yana kenevirin tıbbi amaçlarla kullanılması yasal. Almanya bugüne kadar ilaçlar için gerekli olan keneviri Hollanda veya Kanada'dan temin ediyordu.

 

Türkiye'de de yerli kenevir üretimi kısa bir süre önce 19 ilde yasallaştı.

Dünya genelinde kenevir ticaretinde patlama yaşanması bekleniyor. Amerikan araştırma şirketi BDS Analytics'in tahminlerine göre, yasal kenevir piyasasının hacmi 2018'de 10 milyar euronun üzerine çıktı, 2022'de ise bu meblağ 28 milyar euroya ulaşacak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Cüzzam, 24 ülkede genel sağlık sorunları arasında'27 Ocak 2019 Pazar 19:35
  • Başhekim Dizdarlı emekliye ayrılıyor27 Ocak 2019 Pazar 15:18
  • Zayıf kalmanın sırrı genlerimizde mi saklı?26 Ocak 2019 Cumartesi 13:49
  • Tek Tip Beslenmenin Zararları25 Ocak 2019 Cuma 22:00
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat25 Ocak 2019 Cuma 22:00
  • Ani Kilo Kaybı Kanser Belirtisi Olabilir25 Ocak 2019 Cuma 20:00
  • Griple ilgili 9 efsane ve gerçekler25 Ocak 2019 Cuma 19:52
  • Selülit neden olur, nasıl geçer?25 Ocak 2019 Cuma 19:47
  • Stres kaşlarınızı dökebilir25 Ocak 2019 Cuma 19:20
  • Depresyonda olduğunuzu nasıl anlarsınız?25 Ocak 2019 Cuma 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti