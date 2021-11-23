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İsrail Kıbrıs semalarında hava tatbikatı yaptı

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İsrail savaş jetleri Kıbrıs semalarında hava tatbikatı yaptı. Hava saldırısı ve hava savunma manevralarının yapıldığı tatbikat 3 Aralık’a kadar sürecek.
İsrail Kıbrıs semalarında hava tatbikatı yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti devlet televizyonu'nun (RIK) haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri Kıbrıs üzerinde hava tatbikatı yaptı. Tatbikatta İsrail savaş jetleri Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu ile iş birliği halinde hava saldırı ve hava savunma manevrası simülasyonu yaptı. Savaş jetlerinin liman kenti Baf semalarında alçak ve orta irtifada uçtuğu belirtildi. Askeri tatbikatın 3 Aralık tarihine kadar süreceği öğrenildi.

İsrail Kıbrıs'taki askeri varlığını artırmak istiyor. İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti daha önce de ortak kara tatbikatı yapmıştı.

Kıbrıs, 1974'te Yunan ordusunun adayı Yunanistan'a katmak için darbe yapması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buna yanıt olarak askeri harekât başlatması sonrasında ikiye bölündü. Adanın kuzeyinde fiilen var olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Güneyde Türkiye'nin tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ise hukuken adanın bütününde egemenlik hakkı bulunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin de bir üyesi.

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