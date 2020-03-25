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İsrail koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor

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İsrail koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor
İsrail koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm sinagogların kapatılacağı duyuruldu.

İsrail yönetimi, koronavirüsle ile mücadele kapsamında bu akşamdan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

Bu önlemler kapsamında, özel araçlarda en fazla iki kişinin, taksilerde ise en fazla bir yolcunun seyahat etmesi kararlaştırıldı.

İsraillilere market ve eczaneye gitmek dışında evlerinden en fazla 100 metre uzaklaşma izni getirilirken, ülkedeki tüm sinagogların bu akşamdan itibaren kapatılması kararlaştırıldı. 

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 30'a yükseldiğini duyurmuştu. 

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