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İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı

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İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı
İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı

İsrail yönetimi, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını duyurdu.

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Şahin, Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak isteyen İsrail, Amerikalı şirketle anlaştı. 

Başbakan Benyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını ve bunun da 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacağını ifade etti. 

Potansiyel Kovid-19 aşısının gelecek yıl ocak ayından itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını dile getiren Netanyahu, ilerleyen aylarda gelecek aşı miktarının artacağını kaydetti.

"Tünelin sonunda ışık göründü" diyen Netanyahu, başka kaynaklardan da aşı getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

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