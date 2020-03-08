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İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

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İsrail, yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı.
İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının bu akşam yerel saat ile 17.00’den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail’de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa’nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen

İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail’e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’de, çoğu İtalya’dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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