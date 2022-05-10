İsrail MEB2indeki Keşfin Güney Kıbrıs'a Yansıması

Rum basını, Energean şirketinin İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gerçekleştirdiği araştırma sondajıyla ticari açıdan doğal gazdan faydalanılması mümkün olan keşiften söz eden açıklamasına geniş yer verdi.

Rum basını bugünkü haberlerinde ayrıca yeni keşfin Güney Kıbrıs’a yönelik yansımalarını da irdeledi.

Alithia gazetesi “İsrail’deki Doğal Gaz Yatağının Yeni Keşfi Önemli- Energean: Kıbrıs’a Da İhracat” başlıklı haberinde, Yunan Energean şirketinin, İsrail’in “Athena”(Atina) yatağında gerçekleştirdiği araştırma sonucunda yeni keşifte bulunmasının oldukça önemli olarak addedildiğini ayrıca Güney Kıbrıs’a yönelik miktarların ihracatını öne çıkardığını da yazdı.

Habere göre Energean şirketi konu hakkında yaptığı açıklamada, İsrail’in “Blok 12” deniz bölgesinde, ilk analizlere göre 8 milyar metre küp (283 milyar ayak küp veya 51 milyon varil petrol eşdeğeri) miktarında yenilenebilir doğal gazın bulunduğunu belirtti.

Yeni keşfin, Energean şirketinin isimlendirmiş olduğu “Olimpos Bölgesi”ndeki ilave 50 milyar metreküp potansiyel kaynak riskini ortadan kaldırmasına bağlı olarak önemli olarak addedildiğini yazan gazete açıklamada ayrıca Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ile yıllık 3 milyar metre küp doğal gaz temin etme, bölgedeki ve Avrupa’daki diğer pazarlara boru hatları ve Güney Kıbrıs ile Mısır LNG aracılığıyla, doğal gaz ihraç etmek için imzalanan Anlayış Memorandumu temelinde, ihracat olanaklarının da bulunulduğuna dikkat çekildiğini belirtti.

Habere göre Energean şirketi CEO’su Mathias Regas, “Athena” yatağındaki yeni keşiften ve “Olimpos Bölgesi” potansiyelinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Athena” ve “Olimpos Bölgesi”nin geliştirilmesi perspektiflerinin de incelendiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca “Athena” yatağındaki araştırma sondajının Karish yatağından 20 kilometre ve Tanin A yatağından da 20 kilometre uzaklıkta, deniz tabanından bin 769 metre derinlikte gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre sondaj çalışmaları 51 gün sürerken çalışmaların maliyeti öngörülen 35 milyon dolarlık bütçenin altında gerçekleştirildi.

Haravgi gazetesi, ilgili haberi “Energean: İsrail’deki Yataktaki Yeni Keşif Önemli” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi ise “Athena Olguları Değiştiriyor” başlığını kullandı.

Politis gazetesi haberinde ayrıca yeni keşfin, Güney Kıbrıs için de önemli olduğunu çünkü Energean şirketinin niyetleri arasında Güney Kıbrıs’ın doğal gaz açısından bağlantı noktası haline gelmesi için Güney Kıbrıs’a FLNG (yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz) terminali kurmanın da bulunduğunu yazdı.