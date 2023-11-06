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SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

İsrail medyasında skandal haber: Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir

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İsrail gazetesi The Jerusalem Post, savaş sebebiyle İsraillilerin duyduğu korku ve stresin, kilo almaya yol açabileceğini ancak bunu doğru yönetmenin kilo vermek ve sağlıklı kalmak için yararlı olabileceğine dair bir yazı yayımladı.
İsrail medyasında skandal haber: Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısı hız kesmeden devam ediyorken, İsrail gazetesi The Jerusalem Post, skandal bir habere imza attı.

Haberde, "İsrail'in Hamas'la savaşı nedeniyle ortaya çıkan füze korkusu, milyonlarca İsrailliyi sürekli endişe ve stres durumuna sokuyor. Ama bu stresi kilo vermek ve sağlıklı kalmak için kullanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

 

İsrail medyasında skandal haber: Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir

 

Haberde, savaş sebebiyle stres ve kaygının arttığı, bunun da kilo alımına neden olabildiği belirtilirken, "Televizyon karşısında geçirilen uzun saatler, hareketsizlik, uykusuzluk ve yeme artışı obeziteye yol açabilir. Daha az uyku, uyanıkken daha az kalori yakılması anlamına gelir" denildi.

İsrail'in Hamas'la savaşının nasıl kilo verdireceğine dair 4 farklı yol anlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Öldürülenlerin 2 bin 641'i kadın, 4 bin 104'ü çocuk.

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