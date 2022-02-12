İsrail Medyasından Erdoğan Yorumu: Kendini İnce Bir Yol Ayrımında Bulacak

Bütün dünya Moskova-Kiev-Brüksel-Washington hattındaki gelişmelere kilitlenmişken, İsrail'in çok okunan gazetesinden dikkat çekici bir analiz geldi. Gazete yazarı Zvi Bar'el, "Erdoğan yakından kendini kaçınılmaz bir karar verirken bulabilir" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim uluslararası kamuoyunun gündemine otururken, son dönemde iki ülke arasında arabuluculuk çabasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri İsrail basınında gündem oldu.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Haaretz’in yazarı ve diplomasi uzmanı Zvi Bar’el, son dönemde bölgede yaşananları değerlendirdi. Gazetede yayınlanan makalede, “Rusya’nın, en büyük yabancı yatırımcısının Türkiye olduğu Ukrayna’yı işgal etme tehdidinde bulunması Moskova ile Ankara arasında daha çok gerilim yaratabilir, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna ile ekonomik ve kişisel ilgili göz önünde bulundurulduğunda” yorumu yapıldı.

Bar’el, “Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile ekonomik ve kişisel ilişki ağı sonucunda Erdoğan kendini kaçınılmaz bir karar verirken bulabilir. Eğer Rusya, komşusunu işgal etmeye karar verirse, Türkiye Batı’nın yanında mı olacak? Yoksa tarafsızlığını koruyarak maddi bir sonuca mı katlanacak?” sorusunu sordu.

“ERDOĞAN YOL AYRIMINDA”

Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın bir ilişkisi olduğuna dikkat çekilirken, Erdoğan’ın Kiev’de Zelenskiy ile bir araya geldiği ve Putin’in de Erdoğan’ın davetini kabul ettiği fakat henüz bir tarih netleştirmedikleri hatırlatıldı.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine Türkiye’nin karşı olduğu belirtilirken, buna karşılık Batı’nın Moskova’ya yaptırımlarına destek vermediği de belirtildi. Haaretz’te yayınlanan makalede, “Bir kez daha, Erdoğan kendini hassas bir yol ayrımında buldu” yorumu yapıldı.