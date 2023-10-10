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İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladı

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İsrail ordusu, ‘Gazze Şeridi sınırında kontrolü tamamen sağladığını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduğunu‘ duyurdu.
İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Filistinliler Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’nı baskınla ele geçirmiş, ardından İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

Savaşta ölen Filistinlinin sayısı 704, ölen İsrailli sayısıysa 900.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail bir yandan hava bombardımanını yoğunlaştırırken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Hamas’ı IŞİD’le bir tutarak ‘onlarca yıl unutamayacağı bir bedel ödeteceklerini’ söylemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz” denilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda İzzeddin Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

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