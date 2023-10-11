İsrail ordusu: Gazze'den tanık olması daha zor görüntüler gelecek

Hem İsrail'de hem de Gazze'de ölü sayısı artmaya devam ederken İsrail ordusu, çatışmaların sertleşeceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus yayımladığı video güncellemesinde, "Oldukça ağır kayıplar verdik... Ancak bu bizi caydırmayacak ve kararlılığımızı zayıflatmayacak" ifadelerini kullandı.

Conricus çatışmaların yoğunlaşmasından sonra bile İsrail'e verilen desteğin devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi:

"Çatışmalar yoğunlaşıp Gazze Şeridi'nden anlaması ve başa çıkması daha zor görüntüler geldiğinde bile bu durumun böyle kalmasını umuyoruz" dedi.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi hava sahasında saldırıları tespit etmekte kullandığı bir alanı yok ettiğini açıkladı.

Ülkenin hava kuvvetleri ayrıca, gece boyunca savaş uçaklarının Gazze'deki Beyt Hanun'da "Hamas tarafından terörizmi finanse etmek için kullanılan iki banka şubesi, bir yer altı tüneli ve Hamas tarafından terörist faaliyetleri yönlendirmek için kullanılan iki operasyonel komuta merkezi dahil olmak üzere" 80'den fazla bölgeyi vurduğunu da söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 750'yi geçtiğini açıkladı. Hamas gece saldırılarında en az 30 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Gece süren saldırıların ardından Çarşamba günü şafak sökerken, binlerce Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına karşı gösteriler düzenledi.

Filistin Haber Ajansı, protestocuların Filistin bayrakları ve Gazze'de öldürülen kurbanların resimleriyle yürüdüklerini bildirdi.