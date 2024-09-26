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İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısına hazırlanıyor

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İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlara Lübnan Hizbullah’ının karşılık vermesi, bölgede yaşanan çatışmaları daha büyük bir savaşa doğru götürüyor.
İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısına hazırlanıyor

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlara Lübnan Hizbullah’ının karşılık vermesi, bölgede yaşanan çatışmaları daha büyük bir savaşa doğru götürüyor.

İsrail ordusu, son birkaç haftada birçok Hizbullah yöneticisini öldürürken, birkaç gündür sivillere yönelik saldırılarda 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL’DEN LÜBNAN’A KARA SALDIRISI HAZIRLIĞI

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a yönelik kara saldırısını simüle eden bir tatbikat sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu ve bu amaçla Lübnan’a yönelik kara saldırısı manevralarına hazırlandıklarını ifade etti.

HİZBULLAH, İLERLEYEN SAATLERDE GÜÇLÜ BİR KARŞILIK GÖRECEK

Halevi, Lübnan’daki Hizbullah’ın saldırı menzilini genişlettiğini öne sürerek, Hizbullah’ın “bugün ilerleyen saatlerde güçlü bir karşılık göreceğini” belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan’a girmeye hazırlıklı olması amacıyla bölgeyi güvence altına almak ve Hizbullah’a “darbe vurmaya devam etmek” için hava saldırılarının süreceğini vurguladı.

İsrail ordusu, bugün Lübnan’a yönelik olası bir kara saldırısı öncesinde, yedek askerlerden oluşan iki tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

600’DEN FAZLA LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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