İsrail Ordusu: Müzakere etmeden önce Gazze'yi daha çok bombalamalıyız

İsrail Ordusu müzakere sürecini başlatmadan önce Gazze'ye daha çok saldırı düzenlenmesi talebini hükümete iletti.

İsrail Ordusu, herhangi bir müzakere sürecini başlatmadan önce, hükümete Gazze Şeridi'ndeki yeni saldırıları onaylamasını tavsiye etti.

İsrail menşeli Haaretz'in aktardığı üzere ordu, çatışmanın birkaç gün daha devam etmesi talebini dile getirirken bu süre zarfında "üst düzey Hamas yetkililerine suikast girişimlerinin" devam edeceğini belirtti.

Son günlerde ateşkes ilan edilmesi yönündeki talepleri İsrail, "zamanın henüz gelmediği" gerekçesiyle savuşturmuştu.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki gün içinde ikinci kez görüştü. Görüşmede Biden, İsrail'e bir kere daha desteğini dile getiriken "İsrail'in kendisini savunma hakkı var" dedi.

Biden, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması gibi bir istek dile getirmezken "çatışmaya yönelik endişeleri" olduğunu söylemekleyetindi.