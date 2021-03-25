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İsrail ordusu yanlışlıkla gizli üslerin yer aldığı haritayı paylaştı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), koronavirüs testi uygulanan alanları gösteren bir harita ile birlikte gizli askeri üslerin koordinatlarını yayınladı.
İsrail ordusu yanlışlıkla gizli üslerin yer aldığı haritayı paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), koronavirüs testi uygulanan alanları gösteren bir harita ile birlikte gizli askeri üslerin koordinatlarını yayınladı.

İsrail hava kuvvetleri ve askeri istihbaratına ait gizli üslerin olduğu bölgeler IDF tarafından yanlışlıkla ifşa edildi. İsrail ordudusu internet üzerinden yayınladığı haritada üslerin konumlarıyla birlikte isimlerini de paylaştı.

Haaretz gazetesi çalışanlarının durumu fark etmesiyle savunma kuvvetleri ile iletişime geçildi ve harita internetten kaldırıldı.

Deşifreye ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Sivil Cephe Komutanlığı yetkilileri, yaşanan skandalın ardından yaptığı açıklamada harita yayınında yapılan yanlışlığa, ordunun sivil haritalara erişiminde yaşanan karışıklığın neden olduğunu bildirdi.

Ordu sözcüsü, söz konusu haritanın, hassas bilgileri içermeyen yeni bir versiyonuyla değiştirildiğini duyurdu.

Gizli üslerin bugüne kadar, düşman ülkelerden gelebilecek olası füze saldırılarına karşı büyük bir özenle korunduğunu belirten yetkililerin, paylaşılan haritaya ait tüm izleri silmek için yoğun çaba sarfettiği bildirildi.

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