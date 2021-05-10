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İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor

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İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale ediyor.
İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

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