İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı.
- İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
- İsrail polisi Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale etti
- Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.