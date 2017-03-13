İsrail polisi: Kontrol noktasına saldıran bir Filistinli öldürüldü

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki bir polis kontrol noktasına bıçakla saldırdığı açıklanan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Olayda iki polisin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin medyası, olayda öldürülen Filistinlinin kimliğini 25 yaşındaki Ibrahim Mattar olarak açıkladı.

Jerusalem Post gazetesi, olayın ardından, İsrail polisinin öldürülen Filistinlinin yaşadığı mahalleye operasyon yaptığını duyurdu.

Operasyonda, Mattar'ın ailesinin evine de girildiği, anne ve babası ile iki erkek kardeşinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet sözcüsü, İsrail genelinde dini bir bayram olan Purim kutlamaları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.