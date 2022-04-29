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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

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İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan girerek içeride taş atan genç Filistinli gruba, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan girerek içeride taş atan genç Filistinli gruba, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayının açıklamasında, baskında yaralanan 12 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu kişilerin çoğunun belden yukarısından yaralandığı belirtilen açıklamada, İsrail polisinin Filistin Kızılayı ekiplerinin Aksa'ya girişini engellediği kaydedildi.

İsrail polisi, Aksa'nın avlusundakileri de zorla dışarı çıkardı, ramazanın son cuma namazı için dışarıdan gelen Müslümanlara mescidin kapılarını kapattı.

Görgü tanıkları, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir'in ara sokaklarında tekbir getirerek ve slogan atarak İsrail polisini protesto etmesi yer alıyor.

Mescid-i Aksa, ramazanın başından bugüne İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmişti. İsrail polisi, on binlerce Müslümanın katılmasının beklendiği ramazanın son cuma namazı öncesinde Eski Şehir bölgesine binlerce birlikle takviye yaptığını açıklamıştı.

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