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İsrail, Rusya'nın adını zikretmeden Ukrayna açıklaması yaptı

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İsrail, Rusya'nın adını zikretmeden Ukrayna açıklaması yaptı
İsrail, Rusya'nın adını zikretmeden Ukrayna açıklaması yaptı

İsrail, Ukrayna'nın doğusunda atılan adımlara yönelik uluslararası toplumum endişelerini paylaştığını belirterek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini" açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın adının geçmemesi dikkati çekti.

Açıklamada, "İsrail, uluslararası toplumun Ukrayna'nın doğusunda atılan adımlara ilişkin endişelerini paylaşıyor. İsrail, sükuneti sağlayacak diplomatik çözüm ümidini taşıyor, kendisinden istenirse yardım etmeye de istekli. İsrail, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan binlerce vatandaşı ve "geniş Yahudi cemaatinin durumu" hakkında kaygı duyduğunu belirterek, Ukrayna'ya ihtiyaçları dahilinde derhal insani yardım göndermeye hazır olduğunu, bununla ilgili Kiev makamlarıyla irtibat halinde bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in diplomatik çözüm rotasına dönülmesi için ortaklarıyla diyaloğunu sürdürdüğü kaydedildi

İsrail, Washington ile Moskova arasında sıkışmış hissediyor

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Suriye sahasındaki hareket kabiliyetini tehlikeye atabileceği endişesiyle Rusya'yı doğrudan karşısına almak istemiyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesine konuşan üst düzey bir kaynak, "ABD'nin Rusya'ya yaptırımları İsrail'i zor duruma sokuyor. ABD, uzun soluklu sabit bir müttefik ancak İsrail, Ora Doğu'daki durum nedeniyle Rusya'ya ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Kanal 12'ye verdiği röportajında, ülkesinin ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılıp katılmayacağı yönündeki bir soruya, "hangi yolu seçeceklerini değerlendirecekleri" yanıtını vermişti.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'ye çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İsrail'in Suriye topraklarında yaptığı hava saldırılarından "kaygılı" olduğunu açıklamış, Tel Aviv yönetimine "güç kullanmaktan kaçınmaları çağrısında ısrar ettiğini" belirtmişti.

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