İsrail Savaş Uçaklarının Habersiz Uçuşu Baflıları Korkuttu

İsrail ile Güney Kıbrıs’ın “Onisilos-Gedeon” isimli yıllık planlı askerî tatbikatı bu yıl duyurulmadan icra edilmeye başladığı için, İsrail savaş uçaklarının iki saat boyunca alçak irtifadan uçuş yapması Baf’lıları korkuttu.
Fileleftheros’un haberine göre, “Onisilos-Gedeon” tatbikatı çerçevesinde dün itibarıyla Güney Kıbrıs hava sahasında bulunan İsrail savaş uçakları, dün öğleden sonra Baf kazasının tamamında 2 saat süreyle alçak irtifada uçuş yaptı.
Tatbikattan haberdar olmayan Baf sakinleri, büyük bir panikle telefonlara sarıldı, polis ve diğer müdahil birimlerin telefonları kilitlendi.
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