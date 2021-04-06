İsrail Savaş Uçaklarının Habersiz Uçuşu Baflıları Korkuttu

İsrail ile Güney Kıbrıs’ın “Onisilos-Gedeon” isimli yıllık planlı askerî tatbikatı bu yıl duyurulmadan icra edilmeye başladığı için, İsrail savaş uçaklarının iki saat boyunca alçak irtifadan uçuş yapması Baf’lıları korkuttu.

İsrail ile Güney Kıbrıs’ın “Onisilos-Gedeon” isimli yıllık planlı askerî tatbikatı bu yıl duyurulmadan icra edilmeye başladığı için, İsrail savaş uçaklarının iki saat boyunca alçak irtifadan uçuş yapması Baf’lıları korkuttu.

Fileleftheros’un haberine göre, “Onisilos-Gedeon” tatbikatı çerçevesinde dün itibarıyla Güney Kıbrıs hava sahasında bulunan İsrail savaş uçakları, dün öğleden sonra Baf kazasının tamamında 2 saat süreyle alçak irtifada uçuş yaptı.

Tatbikattan haberdar olmayan Baf sakinleri, büyük bir panikle telefonlara sarıldı, polis ve diğer müdahil birimlerin telefonları kilitlendi.