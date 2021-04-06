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İsrail Savaş Uçaklarının Habersiz Uçuşu Baflıları Korkuttu

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İsrail ile Güney Kıbrıs’ın  “Onisilos-Gedeon” isimli yıllık planlı askerî tatbikatı bu yıl duyurulmadan icra edilmeye başladığı için, İsrail savaş uçaklarının iki saat boyunca alçak irtifadan uçuş yapması Baf’lıları korkuttu.
İsrail Savaş Uçaklarının Habersiz Uçuşu Baflıları Korkuttu

İsrail ile Güney Kıbrıs’ın  “Onisilos-Gedeon” isimli yıllık planlı askerî tatbikatı bu yıl duyurulmadan icra edilmeye başladığı için, İsrail savaş uçaklarının iki saat boyunca alçak irtifadan uçuş yapması Baf’lıları korkuttu.

Fileleftheros’un haberine göre, “Onisilos-Gedeon” tatbikatı çerçevesinde dün itibarıyla Güney Kıbrıs hava sahasında bulunan İsrail savaş uçakları, dün öğleden sonra Baf kazasının tamamında 2 saat süreyle alçak irtifada uçuş yaptı.

Tatbikattan haberdar olmayan Baf sakinleri, büyük bir panikle telefonlara sarıldı, polis ve diğer müdahil birimlerin telefonları kilitlendi.

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