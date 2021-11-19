İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın evinden casus çıktı

İsrail’de Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde casusluk skandalı yaşanması ülkenin gündemine oturdu.
Gantz’ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren’in, İsrail’deki siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow hacker grubuyla iletişime geçti. The Guardian’ın haberine göre, hacker grubuna Gantz’ın evinde çalıştığını söyleyen Goren, bilgisayarına yazılım yerleştirebileceğini söyleyerek teklifte bulundu.
GEÇMİŞİ SABIKALI
Telegram üzerinden grupla iletişim kuran Goren, evden bazı fotoğrafları da hackerlara gönderdi. Goren’in kurduğu iletişim tespit edilirken, casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmada, Goren’in haneye tecavüz ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirtildi.
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