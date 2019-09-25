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İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

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İsrail’de yapılan erken genel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 sandalye kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti. Netanyahu'nun partisi Likud, 32 sandalye kazanarak ikinci oldu.
İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Seçim sonucunda Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 sandalye kazanarak mecliste birinci parti oldu.

İsrail Seçim Komisyonu'nun açıkladığı resmi sonuçlara göre Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 32 sandalye kazanarak ikinci olurken, Ortak Arap Listesi Bloku, 13 sandalye elde ederek mecliste üçüncü büyük parti oldu.

İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Gantz ve Netanyahu'yu beraber bir koalisyon kurmaları için görüşmeler yapmaya davet etti.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) güvenoyu için 61 milletvekili gerekiyor.

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