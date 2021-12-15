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İsrail, Skandallara Karışan Casus Yazılım Birimini Kapatıyor

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Binlerce kişiyi izlediği iddialarıyla dünya basınında yer alan, insan hakları grupları tarafından kınanan NSO Group'a ait Pegasus casus yazılımının kapatılması gündemde.
İsrail, Skandallara Karışan Casus Yazılım Birimini Kapatıyor

Askeri düzeyde casus yazılım üreticisi NSO Group, tartışmalara aşina olan iki kişiye göre, şirketin satışını veya tartışmalı Pegasus birimini kapatmayı düşünüyor.

Şirket, kasım ayında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alındıktan sonra 500 milyon dolarlık kredilerde temerrüde düştü. NSO, akıllı telefon hackleme ürününü ulusötesi baskı için kullanan ülkelere satmakla suçlandı.

2019 özel sermaye işleminde değeri 1 milyar dolar olan grubun ya tüm şirketin, satılması ya da Pegasus birimini kapatması yerine yeni gelişen drone savunma sistemine odaklanması düşünülüyor. Ayrıca NSO Group, Pegasus’u savunma amaçlı bir ürüne dönüştürmeyi de düşünüyor. Ancak, NSO’nun veya İsrail hükümetinin casus yazılımın yalnızca savunma amaçlı kullanılmasını nasıl sağlayabileceği belirsiz.

Öte yandan bugün bir grup ABD’li siyasetçi, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup yazarak, İsrailli casus yazılım firmasına yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

GAZETECİLERİ, MUHALİFLERİ, AKADEMİSYENLERİ TAKİP ETTİ

Pegasus, hedefin akıllı telefonuna gizlice sızarak ve şifrelenmiş içeriği müşterinin görebileceği şekilde yansıtarak çalışır. Teknoloji, İsrail hükümeti tarafından, yalnızca terörizme ve ciddi suç eylemlerine karşı savunmak için kullanılması şartıyla müttefiklerine satılmak üzere lisanslanmıştı. Ancak düzenli olarak gazetecilerin, akademisyenlerin, muhaliflerin ve bazı vatandaşların telefonlarının kadar takip edilmesiyle tepki topladı. Bu yazılımın Türkiye’deki kullanıcıları da takip ettiği ortaya çıkmıştı.

WhatsApp mesajlaşma servisinin sahibi Apple ve Facebook, NSO 2019’un başlarından bu yana kullanıcılarının telefonlarına sızdığı için dava açtı ve şirket artan yasal sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Özellikle Doğu Afrika’daki Amerikalı diplomatlara, kasım ayında Apple tarafından akıllı telefonlarının yakın zamanda Pegasus ile hedef alındığını bildirilince şirket ABD hükümetinin öfkesini çekti.

İsrail hükümeti, yazılımın hükümet görevlilerinin telefonlarına sızdığı bildirildikten sonra ekim ayında Fransa da dahil olmak üzere Pegasus kötü amaçlı yazılım saldırılarından etkilenen ülkelerle birkaç kez diplomatik görüşmeler yapmak zorunda kaldı. Geçen hafta, yazılımın alıcılarının teknolojiyi yalnızca savunma amaçlı kullanacaklarını onaylamaları gerektiğine dair bir kural geldi. Ancak Pegasus, üreticinin teknik olarak hedeflerini göremeyeceği şekilde tasarlandığından, bu politikanın nasıl uygulanacağı belirsiz.

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