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İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz Kovid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek

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İsrail Başbakanlık Ofisinin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Güney Kore'nin Kovid-19 aşısı takası yapacağı belirtildi.
İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz Kovid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek

İsrail Başbakanlık Ofisinin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Güney Kore'nin Kovid-19 aşısı takası yapacağı belirtildi.

Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vereceği ifade edildi.

Karşılığında ise Güney Kore'nin BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail’e göndereceği kaydedildi.

Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.

Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

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