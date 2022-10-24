İsrail, Suriye’yi bu defa gündüz vurdu

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'da iki büyük patlama yaşandığını bildirdi.

İsrail'in Şam'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediği ve hava savunma sisteminin bazı füzeleri düşürdüğü belirtilirken olayda en az bir askerin yaralandığı ve ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Genelde Suriye'ye gece saatlerinde hava saldırıları düzenleyen İsrail'in bu defa gündüz saatlerini tercih etmesi dikkat çekti.

Son dönemde Suriye'ye yönelik saldırıları artıran İsrail, geçen cuma günü de Şam'da İran bağlantılı hedefleri vurmuştu.