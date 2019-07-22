İsrail tartışmalı duvar yakınındaki köyde Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği tartışmalı duvara çok yakın Sur Baher köyünde Filistinlilerin evlerini yıkmaya başladı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinlilerin yıkım kararının iptali için yaptıkları başvuruları, duvara yakın olan yerlerde inşaatın yasak olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Doğu Kudüs yakınlarındaki Sur Baher'de, 17 kişinin yaşadığı belirtilen evler buldozerlerle yıkıldı.

Yüzlerce İsrail güvenlik görevlisi yıkım sırasında bölgedeydi.

Filistinliler, yıkımın "İsrail'in Batı Şeria'yı gaspetme teşebbüsü" olduğunu söylüyor.

Sur Baher'in karmaşık siyasi yapısı

Sur Baher'in bir kısmı İsrail'in işgali altında, diğer kısmı ise Filistin Özerk Yönetimi kontrolünde.

Filistinliler, Sur Baher beldesinin Vadi Humus mahallesindeki evlerinin inşası için Filistin Özerk Yönetimi'nden izin aldıklarını söylüyor. İsrail ise bu evlerin duvarın kendi taraflarında inşa edildiklerini öne sürüyor.

3 katlı bitmemiş evi yıkılırken ağlamaklı olan 37 yaşındaki Fadi el Wahash, "Bu evin her bir taşını kendim koydum. Bu evde yaşamak hayalimdi. Şimdi her şeyi kaybediyorum. Filistin Özerk Yönetimi'nden evin inşası için izin aldım. Doğru şeyi yaptığımı düşünüyordum" dedi.

Filistinli yetkililer yıkım tehdidi altındaki bazı evlerin kendi kontrolleri altındaki bölgelerde olduğunu kaydediyor.

Yerel basın, inşaat izinlerinin Filistin Özerk Yönetimi tarafından 10 yıl önce verildiğini yazdı. Ancak 2012 yılında İsrail ordusu inşaatların duvara 250 metre ve daha az uzaklıkta yapıldıkları gerekçesiyle durdurulmaları emrini vermişti.

Filistin Yönetimi: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağız

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sur Baher'deki yıkımlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Iştiyye, "Kabine bu ağır saldırıyı kınıyor. Bu, insanların Kudüs'teki evlerinden ve topraklarından zorla sürülmelerinin devamı niteliğinde. Bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç" dedi.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ise Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Askeri komutanın emrine rağmen, bölge sakinleri kendi kanunlarını yaratıyorlar, inşaat yapıyorlar. Yüzlerce yasa dışı yapı var" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, geçen hafta İsrail'e yıkımları durdurma ve Filistinliler için "adil" şehir planlama politikalarını hayata geçirme çağrısında bulunmuştu.

İsrail, 1967'deki 6 Gün Savaşı'nın ardından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal etmişti.

Tartışmalı duvar ise 2000 yılında başlayan İkinci İntifada'nın hemen ardından inşa edilmişti.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2004 yılında bariyerin hukuk dışı olduğuna ve Batı Şeria ile İsrail arasında uluslararası çevrelerce sınır kabul edilen Yeşil Hattı izlemediği yerlerde sökülmesi gerektiğine hükmetmişti.