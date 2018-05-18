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İsrail Turizm Bakanı’ndan “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı

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İsrail Turizm Bakanı, iki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında bulundu. Bakan, "mevcut durumda bu ülkeye gitmek için bir sebep göremediğini" söyledi
İsrail Turizm Bakanı’ndan “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin” çağrısında bulundu. İsrail haber portalı "Ynet”e konuşan bakan, "Açık bir şekilde ifade ediyorum: Türkiye'ye gidilmemeli” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Ne yazık ki Türkiye'de İsrail konusunu seçimlerden önce destek kazanmak için mütemadiyen kullanan birisi var” ifadelerini kullanan Levin, "Türkiye'de bu şekilde muamele gördüğümüz sürece bu ülkeye gitmek için bir sebep göremiyorum” diye konuştu.

Gerginlikler turizme yansıyor

İki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının Gazze'de protesto edildiği olaylar nedeniyle gerilmişti. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırında Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 62 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 700'den fazla kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayların ardından Erdoğan, İsrail'in soykırım yaptığını söylemiş; Dışişleri Bakanlığı da İsrail Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu'nun "bir süre için” ülkelerine dönmelerini istemişti. İsrail de Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'ndan bir süreliğine Ankara'ya dönmesini talep etmişti.

İsrail medyası, Çarşamba günü Taksim'den yayın yapan İsrailli bir televizyon ekibinin çevredekilerin saldırısına uğradığını bildirmişti.

Türkiye, İsraillilerin tatil için sıkça tercih ettiği bir ülke olmasına karşın iki ülke arasında yaşanan gerginliklerin turizmi doğrudan etkilediği görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2008 yılında 558 bin 183 kişi tatil için Türkiye'yi seçerken 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinden sonra 2011'de bu sayının 79 bin 140'a düştüğü gözlemlendi. Geçen yıl ise 380 bin 415 İsrail vatandaşı tatilini Türkiye'de geçirmişti.

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