İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Türkiye ile İsrail havayollarının İstanbul’a ve Türkiye’deki farklı noktalara karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak havacılık anlaşmasını onayladı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid Twitter’dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın İsrail vatandaşlarına fayda sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ilişkileri ilerleteceğini söyledi.

Halihazırda THY Tel Aviv’e karşılıklı uçuşlar gerçekleştiriyor.

İlişkilerde normalleşme kararı alınmıştı

Türkiye ile İsrail Ağustos ayı ortasında ilişkilerde tam normalleşmeye gitme kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Yair Lapid’in Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Ankara’da ziyaret etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında varılan mutabakatların yanı sıra son bir yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmelerin ardından iki ülke, tam diplomatik bağları yeniden inşa etme kararı aldı” denilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin bir kez daha tam diplomatik ilişkiler düzeyine yükseltilmesine ve iki ülkenin büyükelçi ve başkonsoloslarının yeniden görevlendirilmesine karar verilmişti.