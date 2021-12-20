İsrail, Türkiye ve ABD’ye seyahati yasakladı

İsrail, Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasını engellemek için Türkiye ve ABD dahil bazı ülkelere seyahati yasakladı.

İsrail, Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasını engellemek için Türkiye ve ABD dahil bazı ülkelere seyahati yasakladı.

Başbakan Naftali Bennett’in makamından yapılan açıklamada, bakanlar kabinesinin onayladığı tedbirin yarın yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Kabinenin kabul ettiği tedbir uyarınca, İsrail vatandaşları özel izin olmadan İsrail’den 50'yi aşkın ülkeye seyahat edemeyecek.

Bu ülkeler arasında Türkiye ve ABD'nin yanı sıra İtalya, Belçika, Almanya, Fas, Kanada ve İsviçre de var.

İsrail, Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı. Türkiye ve İngiltere dahil 10 ülke “kırmızı listeye” alınmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 135 onaylanmış Omicron vakası tespit edildiğini duyurdu.