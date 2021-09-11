İsrail uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan roketlere karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait noktaları vurduğunu kaydetti.

Adraee, hedef alınan noktalar arasında makineli tüfeklerin ateşlenmesi için kullanılan bir yapı, bir eğitim tesisi, silah deposu ve tünel yapımında kullanılan çimentoların olduğu askeri bir binanın yer aldığını ifade etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimdeki Deyr el-Belah kenti ve güneydeki Han Yunus olmak üzere 3 noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, dün akşam, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini duyurmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 6 Eylül'de, "Gece Kargaşası" adı altında düzenlenen gösterilerin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de bir haftadır, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.