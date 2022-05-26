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‘İsrail, Ukrayna’ya silah satışını engelledi’

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ABD basınında yer alan, İsrail'in Rusya ile Suriye'de ters düşmemek için ülkeye silah satışını engellediği iddiası gündem oldu.
‘İsrail, Ukrayna’ya silah satışını engelledi’

ABD merkezli Axios politik haber sitesi tarafından yayınlanan bir rapor, İsrail’in, Ukrayna’ya silah satışını engellediğini duyurdu. Buna göre, İsrail, Almanya’nın Ukrayna’ya Spike tanksavar füzeleri satmasına izin vermeyecek.

Füze, Almanya’da İsrail lisansı altında üretiliyor ve Tel Aviv’in füzelerin ihracatını onaylaması gerekiyor. Pentagon, bu ayın başlarında, Washington’a ziyarette bulunan üst düzey İsrail savunma bakanlığı yetkilisinden onay istedi, ancak reddedildi.

SURİYE SORUNSALI

Üst düzey bir İsrailli yetkili Axios’a yaptığı açıklamada, İsrail’in Rus askerlerinin İsrail yapımı silahlarla öldürülebileceğinden ve bunun Moskova’nın Tel Aviv’in Suriye’deki güvenlik çıkarlarına zarar vermesine yol açabileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Konu, ilk kez, iki hafta önce Eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel’in ABD’yi ziyaretinde gündeme geldi. ABD basınına konuşan yetkililere göre, Pentagon’un politika müsteşarı Colin Kahl, Almanya’nın Ukrayna’ya “Spikes” ihraç etmesi için izin istemişti. Eshel, Kahl’a İsrail’in Kiev’e yalnızca ölümcül olmayan askeri teçhizat tedarik edeceğini söyleyerek bu talebi reddetti.

ABD VE NATO ÜYELERİ KULLANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz geçen Çarşamba günü Washington’a geldiğinde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmelerde füzeler sorununun gündeme gelmediği bildirildi. Ziyaret, gününde İsrail, Ukrayna sivil savunmasına 2 bin miğfer ve 500 koruyucu yelek göndereceğini duyurdu.

Pentagon, raporla ilgili yorum yapmayı reddetti.

İsrail’in Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen “Spike” ilk olarak 1980’lerde kullanılmaya başlandı. Füze, bir anti-tank veya yüksek patlayıcı bir savaş başlığı ile silahlandırılabiliyor ve bir operatör tarafından ateşlenebiliyor. ABD ve bazı NATO müttefikleri füzeleri saldırı helikopterlerine monte ederek kullanıyor.

UKRAYNA, ABD’DEN ROKETATAR SİSTEMİ İSTEDİ

ABD ve müttefikleri, son haftalarda Ukrayna’ya binlerce tanksavar ve uçaksavar füzesinin yanı sıra topçu, zırhlı araç, tank ve saldırı helikopteri gönderdiklerini açıkladı. Rusya, bu silahların çoğunun seyir füzesi saldırılarıyla yok edildiğini iddia etti.

Çarşamba günü Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Donbass’taki durumun “son derece kötü” olduğunu ve ABD’nin Kiev’e çoklu roketatar sistemleri (MLRS) göndermediği sürece kuvvetlerinin saldırıya geçmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

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