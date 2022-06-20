İsrail ve ABD’den İran’a karşı yeni hamle: Ortadoğu Hava Savunma İttifakı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin ABD liderliğinde “Ortadoğu Hava Savunma İttifakı” kurmakta olduğunu ve mekanizmanın halihazırda İran’dan saldırı girişimlerini önlediğini söyledi.

Gantz’ın parlamentonun dışişleri ve savunma komisyonuna yaptığı konuşmanın tutanaklarına göre ittifakın mensubu olan ülkeler belirtilmedi. Gantz, “Son bir yılda Pentagon ve ABD yönetimindeki ortaklarımızla kapsamlı bir programa öncülük ediyorum. Bu program İsrail ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek” dedi.

İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay İsrail'in yanı sıra Arap ülkelerinde İsrail'le normalleşmeyi destekleyen Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek. Riyad'da Biden'ın bölgedeki Arap liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.